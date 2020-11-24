Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

24.11.2020 17:33
Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesi gerçekleştiren Şansölye Merkel ile Çin Devlet Başkanı Şi, ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında imzalanması hedeflenen yatırım anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ilerleyişini ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ortak çabaları ele aldı.

İki lider ayrıca uluslararası siyasetteki güncel konuların yanı sıra aşı geliştirme dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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