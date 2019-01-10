Son Dakika Haberleri: Almanya'da 600'den Fazla Uçuş İptal Edildi

Almanya'da 600'den Fazla Uçuş İptal Edildi

1 saat önce

Almanya'nın Düsseldorf, Köln ve Stuttgart'taki havaalanlarında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle 600'den fazla uçak seferi iptal oldu.

Almanya'da 600'den Fazla Uçuş İptal Edildi, System.String[]
Almanya'nın Düsseldorf, Köln ve Stuttgart'taki havaalanlarında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle 600'den fazla uçak seferi iptal oldu. İptal olan uçuşlar yaklaşık 100 bin yolcuyu etkiledi.

Almanya'nın Düsseldorf, Köln ve Stuttgart'taki havalimanlarında iş bırakan personel greve gitti. Grev nedeniyle 640 uçak seferi iptal edildi. Gece yarısına kadar devam edecek grevden yaklaşık 100 bin yolcunun etkileneceği açıklandı. 23 binden fazla güvenlik görevlisini temsil eden Verdi Sendikası, mevcut brüt saat başı ücretin 17 eurodan 20 euroya çıkarılmasını talep ediyor. Verdi Sendikası, Hava Güvenliği Şirketler Birliği'nin (BDLS) taleplerini karşılamaması halinde grevin süreceğini açıkladı. BDLS ise yüzde 2 ila 8 arasında artış teklif ediyor. Bir sonraki Verdi ve BDLS arasındaki görüşme 23 Ocak'ta gerçekleşecek.

İlk grev geçtiğimiz Pazartesi günü başkent Berlin'deki Schoenefeld ve Tegel havalimanlarında yapılmış ve 50 uçak seferi iptal edilmişti. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Köln, Düsselldorf, Almanya, Güncel
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