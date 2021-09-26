Almanya'da başbakan adayları oylarını kullandı - Son Dakika

Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi seçimlerinde Başbakan adayları Armin Laschet ve Olaf Scholz oylarını kullandı.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet, kendi seçim bölgesi Aachen'de, Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Olaf Scholz ise Potsdam kentinde oyunu kullandı.

SPD'nin Şansölye adayı Scholz, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçmenleri SPD lehine oy kullanmaya çağırarak, "Böylece vatandaşlarımız bana Federal Almanya Cumhuriyeti'nin bir sonraki şansölyesi olma yetkisini verebilir." dedi.

CDU/CSU'nun Başbakan adayı Laschet ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu seçimin, Almanya'nın gelecekteki yönünü belirleyeceğini belirterek, "İşte bu yüzden her oy önemli." ifadesini kullandı.

Seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Laschet, böylece birlik partilerinin liderliğinde bir hükümet kurulmasını umduğunu vurguladı.

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de oyunu Berlin'de kullandı.

Başbakan Angela Merkel ise bu seçimde oyunu mektupla kullanacağını açıklamıştı.