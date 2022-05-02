Almanya'da bayram namazında camiler doldu - Son Dakika

Almanya'da özellikle büyük şehirlerde Müslümanlar ramazan bayramı namazı için camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde kılınan namaza yoğun katılım oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, vaazında, Allah katında makbul olan davranışları anlatıp, takva, sevap ve günah kavramları hakkında bilgi verdi.

Caminin din görevlisi Gökhan Uygun ise bayram hutbesini okuyarak cemaatle dua etti.

Türklerin yanı sıra diğer milletlerden de Müslümanların katıldığı bayram namazında caminin içi ve avlusu dolarken, cemaatin bir kısmı ise namazını cami çevresindeki kaldırımlarda kıldı.