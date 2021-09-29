Almanya'da belediyeden, başörtülü olduğu gerekçesiyle oy kullandırılmayan kadına özür - Son Dakika

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Bergheim'da, 26 Eylül'de yapılan seçimlerde sandık görevlisi tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle oy kullanmasına izin verilmeyen Müslüman bir kadından Bergheim Belediyesi özür diledi.

Bergheim Belediyesi basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 6 numaralı sandık merkezi olan Astrid-Lindgren okulunda pazar günü yaşanan olay doğrulanarak, kadının şikayeti üzerine belediye yetkililerinin devreye girmesiyle seçmenin oy kullanabildiği belirtildi.

Açıklamada, başörtülü olan ve yüz maskesi takan bir seçmenin oy kullanmasına seçim görevlisi tarafından izin verilmediği, bunun üzerine kadının şikayette bulunmasının ardından belediye yetkililerinin, sandık görevlisine seçmene oy kullanabilmesi için seçim pusulası verilmesi yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

Bergheim şehir yönetiminin, bu utanç verici olaydan dolayı kadından, seçim kurulu ve sandık görevlileri adına yazılı olarak özür dilediği belirtilen açıklamada ayrıca, yapılan ilk incelemede, olayda herhangi ırkçı, İslamafobik yada yabancı düşmanı kasıt olduğuna dair bir delilin bulunamadığı bilgisi paylaşıldı.

Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler'in, Müslüman kadınla telefon görüşmesi yaptığı ve bu hafta belediyede tekrar bir araya geleceği bilgisi aktarıldı.

Başkan Miesseler, açıklamasında olayı tekrar ayrıntılı şekilde tartışacaklarını, olağanüstü yanlış bir karar verilerek yaşanan böyle bir olayın asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Miesseler imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oy hakkı özgürce kullanılması, her koşulda korunması gereken yüksek demokratik bir hukuki varlıktır. Bergheim şehir yönetiminin birincil amacı, her vatandaşın oy kullanmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Bu nedenle önümüzdeki seçimlerde seçim çalışanları böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için daha da yoğun bir eğitim alacaklar. Bergheim'daki önceki seçimlerin hiçbirinde, geçen pazar yapılan seçimde veya 46 sandık merkezinden ve yaklaşık 450 gönüllü sandık görevlisinin yer aldığı sandıkların herhangi birinde benzer bir olay yaşanmamıştır."