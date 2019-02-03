Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bir İlk: Mecliste Kadın ve Erkek Sayısını Eşitleyen Yasa Onaylandı

Almanya'da Bir İlk: Mecliste Kadın ve Erkek Sayısını Eşitleyen Yasa Onaylandı

1 saat önce

ALMANYA'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg Eyalet Meclisi, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oylarıyla eşitlik yasasını onayladı.

Almanya'da Bir İlk: Mecliste Kadın ve Erkek Sayısını Eşitleyen Yasa Onaylandı, System.String[]
ALMANYA'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg Eyalet Meclisi, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oylarıyla eşitlik yasasını onayladı. CDU ile aşırı sağcı AfD yasaya hayır oyu verdi ve yargıya başvuracaklarını açıkladı. Almanya'da bir ilk olan tartışmalı yasa, siyasi partilerin seçimlerde adaylarının yarısının kadın olmasını zorunlu kılıyor. Yasa ile mecliste kadın erkek milletvekili sayısının eşitlenmesi amaçlanıyor. Brandenburg Eyalet Meclisi'nin SPD'li Başkanı Britta Stark, "Meclis'teki sandalye sayısı 88. Demek ki 44 kadın milletvekili olacak" dedi.

2020'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasayı savunanlar Alman anayasasındaki kadın erkek eşitliği maddesini yasaya temel gösteriyor. Yasaya karşı çıkanlar ise bu yasayla siyasi partilerin özgürlük ilkesinin tehlikeye gireceğini savunuyor. Yasal çekince nedeniyle partilerin buna hazırlanmasına zaman sağlamak amacıyla yasanın 2020'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Brandenburg'ta eyalet seçimleri ise bu yıl 1 Eylül'de yapılacak. Berlin Eyalet Meclisi de benzeri bir yasayı gündeme getirmeye hazırlanıyor. Yasa anayasa mahkemesinden geri dönmezse, bunu başka eyalet ve federal meclisin de izleyeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:05 

Brandenburg, Almanya, Güncel
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