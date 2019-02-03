Almanya'da Bir İlk: Mecliste Kadın ve Erkek Sayısını Eşitleyen Yasa Onaylandı

ALMANYA'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg
Eyalet Meclisi, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oylarıyla eşitlik yasasını onayladı. CDU ile aşırı sağcı AfD yasaya hayır oyu verdi ve yargıya başvuracaklarını açıkladı. Almanya
'da bir ilk olan tartışmalı yasa, siyasi partilerin seçimlerde adaylarının yarısının kadın olmasını zorunlu kılıyor. Yasa ile mecliste kadın erkek milletvekili sayısının eşitlenmesi amaçlanıyor. Brandenburg Eyalet Meclisi'nin SPD'li Başkanı Britta Stark, "Meclis'teki sandalye sayısı 88. Demek ki 44 kadın milletvekili olacak" dedi.
2020'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasayı savunanlar Alman anayasasındaki kadın erkek eşitliği maddesini yasaya temel gösteriyor. Yasaya karşı çıkanlar ise bu yasayla siyasi partilerin özgürlük ilkesinin tehlikeye gireceğini savunuyor. Yasal çekince nedeniyle partilerin buna hazırlanmasına zaman sağlamak amacıyla yasanın 2020'de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Brandenburg'ta eyalet seçimleri ise bu yıl 1 Eylül
'de yapılacak. Berlin
Eyalet Meclisi de benzeri bir yasayı gündeme getirmeye hazırlanıyor. Yasa anayasa mahkemesinden geri dönmezse, bunu başka eyalet ve federal meclisin de izleyeceği tahmin ediliyor.