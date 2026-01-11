Almanya'da Buzlanma Tehdidi: Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
Dünya

Almanya'da Buzlanma Tehdidi: Okullar Tatil Edildi

11.01.2026 20:24
Almanya, 'Gunda' sistemi sonrası buzlanma riskiyle karşılaşırken, NRW ve Aşağı Saksonya'da okullar kapandı.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya, "Elli" fırtınasının ardından, bir alçak basınç sistemi olan "Gunda" ile ciddi bir buzlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.  Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle gece saatlerinden itibaren don yaşanacağını duyurdu.

DWD'nin yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın batı bölgelerinde önce kar, ardından yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle ülke genelinde yer yer şiddetli buzlanma olacağı bildirildi.

Şiddetli buzlanma riski nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde tüm okullarda yüz yüze eğitim durduruldu. Eyalette yalnızca acil bakım hizmetleri sunulacak. NRW Eğitim Bakanı Dorothee Feller, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.

Aşağı Saksonya eyaletinde ise Hannover, Cuxhaven, Hildesheim, Peine, Oldenburg ve Wesermarsch bölgelerinde okullar tatil edildi.

DWD, Almanya'nın doğu kesimlerinde soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle ilk yağış dalgasının zayıflayacağını, ancak tehlikenin ortadan kalkmadığını vurguladı. Salı gecesi ikinci bir yağış dalgasının gelmesiyle bu bölgelerde de şiddetli buzlanma beklendiği kaydedildi.

Bavyera eyaletiyle Vorpommern, Brandenburg ve Lausitz bölgelerinde yağışın yavaş yavaş etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Batı bölgelerinde ise öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artmasıyla durumun normale dönmesi bekleniyor.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC), vatandaşlara zorunlu olmadıkça araç kullanmamaları uyarısında bulundu. Özellikle ani buzlanma olabilecek yerlerde sürücülerin büyük risk altında olduğu vurgulandı. Ormanlık alanlar, köprüler ve gölgede kalan yolların daha tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA

