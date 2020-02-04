Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi - Son Dakika
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Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.

Köln'de devam eden "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" çerçevesinde "Vahşi Çikolata" temasıyla, ünlü Alman çikolata üreticisi Lambertz'in düzenlediği defileyi yaklaşık 800 kişi izledi.

Defileyi izleyenler arasında Hollywood yıldızı Matt Dillon, Oscar ve Altın Küre ödüllü Patricia Arquette ve Faye Dunaway, Altın Küre ödüllü Nastassia Kinski, ABD'li top model Jeremy Meeks gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Defileyi Türk dizilerinin Kölnlü oyuncusu Wilma Elles de izledi.

Türk kökenli saç stilisti Serdal Bengi'nin tasarladığı saçlarla çikolatadan yapılmış kostümlerle sahnede yürüyen modeller, gösterinin sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte ayrıca mini konserler, dans ve ışık gösterileri sunuldu.

Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi

Almanya, Küre, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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