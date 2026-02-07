Almanya'da Deprem Şehitleri İçin Anma Törenleri

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Dom Katedrali ve Düsseldorf Merkez Tren İstasyonu'nda düzenlenen anma programlarında Türkçe şarkılarla yad edildi. Sivil toplum kuruluşlarının ve diplomatik temsilciliklerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde duygusal anlar yaşandı.

Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

Köln'de tarihi Dom Katedrali önünde ve Düsseldorf Merkez Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenlere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı anmalarda, depremde hayatını kaybedenler Türkçe şarkılar ve eserlerle anıldı.

Düsseldorf'taki anma programı, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'un himayesinde ve Düsseldorf DİTİB Merkez Camii'nin katkılarıyla yapıldı. Köln Dom Katedrali önündeki anma ise Köln Konsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Her iki kentteki programda, Universal Culture Connection (UCC) – Evrensel Kültürler Arası İletişim Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Aynur 3K Korosu konser verdi. Koro, depremde yaşamını yitirenler anısına eserler seslendirdi.

Anma töreninde kısa bir açıklama yapan koro şefi Aynur Cronauer, bu buluşmanın yalnızca bir anma değil, aynı zamanda "unutmama, unutturmama ve geleceğe dair sorumluluk alma çağrısı" olduğunu söyledi. Cronauer, depremlerin doğal bir gerçeklik olduğunu ancak yaşanan kayıpların kader olmadığının altını çizdi.

Etkinliğin amacının, hayatını kaybedenleri saygıyla anmak, geride kalanların sesini duyurmak ve toplumsal hafızayı canlı tutarak daha güvenli bir gelecek için ortak aklı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Düsseldorf'taki anma programının ardından sosyal dayanışma kapsamında, Düsseldorf DİTİB Merkez Camii'nin katkılarıyla evsizler için çorba dağıtımı yapıldı. İkramlar, UCC Derneği Başkanı İsmail Kızıltan ile yönetim kurulu üyesi Osman Kuvvet tarafından gerçekleştirildi.