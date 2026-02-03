Almanya'da Donanma Gemilerine Sabotaj Şüphesi - Son Dakika
Almanya'da Donanma Gemilerine Sabotaj Şüphesi

03.02.2026 17:42
Hamburg'da 2 kişi, Alman donanma gemilerine yönelik sabotaj girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Almanya donanma gemilerine yönelik sabotaj girişimi şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg Savcılığına dayandırdığı haberde, Hamburg Limanı'nda bir tersanede bulunan Alman donanmasına ait korvetlere yönelik bir yıl önce sabotaj girişiminde bulundukları şüphesiyle burada işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Romanya vatandaşı ile 54 yaşındaki Yunan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Bir kişinin Hamburg'da, diğerinin ise Yunanistan'da gözaltına alındığı aktarılan haberde, olaya ilişkin Hamburg, Romanya ve Yunanistan'da şüphelilerin evlerinin arandığı, soruşturmanın Avrupa Birliği (AB) Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) ile koordine edildiği ifade edildi.

Haberde, şüphelilerin kısmen tek başına, bazen de birlikte hareket ederek bir geminin motor kasasına 20 kilogramdan fazla çelik grit koyduğu, temiz su kablolarını deldiği, yakıt tanklarının kapaklarını söktüğü ve gemi elektriğine ait sigorta şalterlerini devre dışı bıraktığı kaydedildi.

Ele geçirilen delillerin incelenmesinin devam ettiği belirtilen haberde soruşturma kapsamında şüphelilere olası talimat verenlerin de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, savcılığın, söz konusu sabotaj girişiminin fark edilmemiş olması durumunda, gemilerin ciddi hasar görebileceği ve en azından hareketini geciktirebileceği, bunun da Almanya'nın güvenliğini ve ordusunun etkinliğini tehlikeye atabileceği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Suç

