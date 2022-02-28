Almanya'da eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı Gaziantep'te yakalandı

28.02.2022 15:20
Almanya'da eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı Gaziantep'te yakalandı

Almanya'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalandı.

Almanya'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalandı.

Almanya'nın Fehrbellin şehrinde boğularak öldürülmesinin ardından cesedi evinin bahçesinde toprağa gömülü bulunan Elif U'nun katil zanlısı olarak aranan Hüseyin U'nun yakalanması için Alman polisi çalışma başlattı.

Cinayet şüphelisinin Gaziantep'in Nizip ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Hüseyin U'nun yaklaşık bir hafta önce 4 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Eşini Almanya'da öldüren adam Türkiye'de yakalandı Eşini Almanya'da öldüren adam Türkiye'de yakalandı Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek

Gaziantep, Hisarcık, Almanya, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement