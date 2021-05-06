Almanya'da fabrika siparişleri martta yüzde 3 arttı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri, martta art arda aylık artışını üçüncü aya taşıyarak bir önceki aya göre yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 27,8 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Fabrika siparişleri, Mart 2020'ye göre yüzde 27,8 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1,7 artması yönündeydi.

Şubat ayına ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,4 artış olarak güncellendi.

Destatis'in açıklamasında, Mart 2021'de siparişlerin salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin yüzde 9,1 üzerinde olduğu kaydedildi.

Alman mallarına en fazla talep ABD ve Çin'den

Almanya'da martta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 4,9, ihracat siparişleri 1,6 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişlerde yüzde 0,7 ve diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise yüzde 2,3 yükseliş kaydedildi

Ülkede martta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,8, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 2,5 arttı.

Tüketici malı üreticilerinin siparişlerinin ise yüzde 8,5'lik artış dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin martta yükselme eğiliminde kalmaya devam ettiği belirtilerek, siparişlerin yılın ocak-mart döneminde ekim-aralık 2020 dönemine göre yüzde 2,4 arttığı kaydedildi.

Öte yandan, uzmanlar, İhracata dayalı Alman sanayisinin, gelecek aylarda korona krizinden sonra küresel ticarette beklenen toparlanmadan fayda sağlayacağını öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020'deki tarihi çöküşün ardından küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ediyor. Alman mallarına en fazla talep ABD ve Çin'den geliyor.