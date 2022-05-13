Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi

13.05.2022 14:46
Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yayınlanan 2018-2021 tarihli raporda, güvenlik güçleri arasında bulunan 327 kişinin aşırı sağcı olduğu yer aldı.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yayınlanan 2018-2021 tarihli raporda, güvenlik güçleri arasında bulunan 327 kişinin aşırı sağcı olduğu yer aldı.

Almanya'da yapılan ırkçılık araştırmaları doğrultusunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcılığa yönelik 2018-2021 tarihli bir rapor yayınladı. İstihbarat, ordu ve emniyet birimlerinden 860 kişinin incelendiği raporda, 327 personelin aşırı sağla bağlantılı olduğu aktarıldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından yapılan açıklamada, 327 kişi arasındaki 138 memurun federal güvenlik güçlerine, 189 kişinin ise eyalet güvenlik güçlerine mensup olduğu belirtildi.

Yine tespit edilen aşırı sağ vakalarındaki 141 kişinin de siyasi hakaret içeren vakalar olduğu ve bunun da daha çok insan onurunu zedeleyen, göçmenleri, Müslümanları ve Musevileri aşağılayan paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

Araştırmalarda incelenen 143 kişinin ise anayasal düzene karşı olan gruplara üye olmadığı ve ilişkilerinin bulunmadığı aktarıldı.

Sosyal medya tespitleri kolaylaştırdı

Güvenlik güçleri içindeki aşırı sağ tehlikesine ilişkin raporu sunan Bakan Faeser, en fazla olayın sosyal paylaşım siteleri içindeki yazışmalarda kaydedildiğini açıkladı. Bu yöntemle tespit edilen aşırı sağ olaylarının 152 olduğunu söyleyen Faeser, bunların sosyal paylaşım sitelerinde aşırı sağ gruplara üyelikler doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Olaylarda, özellikle Whatsapp ve Telegram uygulamalarının son zamanlarda öne çıktığı da belirtildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da 179, Hessen'de 60, Bavyera'da 38 ve Saksonya'da 26 ve başkent Berlin'de 74 aşırı ırkçı vakanın soruşturularak neticelendirildiği belirtildi. - BERLİN

YORUMLAR
500
PKK, Almanya'da terör örgütü listesinde kalmaya devam edecek PKK, Almanya'da terör örgütü listesinde kalmaya devam edecek Almanya'da her gün en az 4 kişi ırkçı veya Yahudi aleyhtarı şiddetin mağduru oluyor Almanya'da her gün en az 4 kişi ırkçı veya Yahudi aleyhtarı şiddetin mağduru oluyor

Güvenlik güçleri, Süleyman Soylu, Irkçılık, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Iraklı Sally'nin annesi mahkemede haykırdı: Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
14:20 Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti
13:31 BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 14:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement