Almanya'da Hasta Bakıcı Cinayetleri

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Würselen kentinde bir hastanede 10 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen 44 yaşındaki hasta bakıcının, 100'den fazla kişinin ölümünden de sorumlu olabileceği öne sürüldü.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, 10 kişiyi öldürmekten mahkum olan 44 yaşındaki hasta bakıcı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Hasta bakıcının 100'den fazla kişinin ölümünden de sorumlu olabileceği iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Katja Schlenkermann-Pitts, söz konusu konuyla ilgili çok sayıda "şüpheli vaka" olduğunu açıkladı.

Schlenkermann-Pitts, devam eden araştırmalar sonucunda yeni bir yargılamanın söz konusu olabileceğini bildirdi.

Aachen Eyalet Mahkemesi'nde geçen ay görülen davada 44 yaşındaki hasta bakıcı, 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Hasta bakıcının, "daha az iş yapmak için" Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar palyatif bakım ünitesindeki ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiği belirlenmişti.