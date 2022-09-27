Almanya'da CDU liderinin Ukraynalı mültecilere "sosyal turizm" suçlaması tartışılıyor - Son Dakika
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Almanya'da CDU liderinin Ukraynalı mültecilere "sosyal turizm" suçlaması tartışılıyor

27.09.2022 13:44
Almanya'da CDU liderinin Ukraynalı mültecilere "sosyal turizm" suçlaması tartışılıyor

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan ve burada sosyal yardım alan Ukraynalı mültecilere yönelik "sosyal turizm" suçlaması tartışmalara neden oldu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan ve burada sosyal yardım alan Ukraynalı mültecilere yönelik "sosyal turizm" suçlaması tartışmalara neden oldu.

Merz, Bild gazetesinin televizyon kanalına (Bild-TV) yaptığı açıklamada, Ukraynalı mültecilerin temel güvenlik yasaları kapsamında sosyal yardım almalarına ilişkin Alman hükümetinin ilkbaharda aldığı kararı eleştirdi.

"Şimdi bu mültecilerin sosyal turizmini görüyoruz." ifadesini kullanan Merz, Almanya'ya gelen mültecilerin Ukrayna'ya gidip geldiğini ileri sürdü.

Merz, bunların birçoğunun bu (sosyal) sistemden yararlandığını savunarak, "Burada büyüyen bir sorunumuz var. İlkbaharda bu sorunun ortaya çıkabileceğine dikkat çektik. Federal hükümet, bunu duymazdan geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler

Merz'in özellikle Ukraynalı mültecilere yönelik "sosyal turizm" ifadesini kullanması ülkede tepkilere yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merz'i eleştirerek, "Putin'in bomba ve tanklarından kaçan Ukraynalı kadınlar ve çocukların sırtından kışkırtıcılık yapmak dar kafalıktır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Marco Buschmann, "İnsanlar, Almanya ile Ukrayna arasında bazen hayatlarını riske atarak gidip geliyorlarsa bu sosyal turizm değildir. Belki bu, sadece sevdiklerini, askerde olan kocasını veya babasını ya da ülkesini merak etmektir?" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Üyesi Katja Mast da Merz'i, kullandığı ifadelerle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin taktiğini uygulamakla suçlayarak, "Bunu şimdiye kadar AfD'den görüyoruz." diye konuştu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr, Merz'in Ukrayna'dan gelen mülteciler bağlamında "sosyal turizm" ifadesini kullanmasının yersiz olduğunu belirterek, "Ukrayna'dan gelen insanlar, Putin'in acımasız savaşından kaçtıkları için bize geliyor. Birçoğu her şeyini kaybetti ve yakınları için endişe duyuyor." dedi.

Bu arada Merz, yoğun eleştiriler üzerine Twitter'dan açıklama yaparak, "Seçtiğim kelimeler kırıcı olarak hissedildiyse özür dilerim." ifadesini kullandı. Merz, "sosyal turizm" kelimesini kullandığından üzgün olduğunu, bununla münferit olaylarda görülen bir sorunu uygun olmayan şekilde tarif ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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