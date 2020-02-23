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Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz'
20 dakika önce
Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptığı konuşmada, "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi
Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü.
Kurt-Schumacher Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı" düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz'a yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:42
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