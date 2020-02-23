Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz' - Son Dakika Dünya

Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz'

20 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptığı konuşmada, "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi

Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz', System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü.


Kurt-Schumacher Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı" düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz'a yürüdü.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Hanau, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı
Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İsrail askerlerinden Filistinlinin cansız bedenine insanlık dışı uygulama

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]