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Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı - Son Dakika

Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı

24.01.2022 11:14

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Bilal Uzun, çalıştığı otomobil fabrikasında sakatlanınca, görevli olduğu bölümde robot kullanılması gerektiğini ancak firmanın işleri hızlandırmak için robot kullanmayarak sakatlanmasına sebep olduğunu iddia ederek hukuk mücadelesine başladı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Bilal Uzun, çalıştığı otomobil fabrikasında sakatlanınca, görevli olduğu bölümde robot kullanılması gerektiğini ancak firmanın işleri hızlandırmak için robot kullanmayarak sakatlanmasına sebep olduğunu iddia ederek hukuk mücadelesine başladı.

Köln'deki Ford fabrikasının taşeron şirketi olan Randstad'ı mahkemeye veren Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı bölümde çalışan ve yaşadıkları ciddi ortopedik sorunlardan dolayı kendisi gibi iş göremez hale gelen başka işçilerin de firmayla hukuk mücadelesine başladığını ya da başlamak için hazırlık yaptığını belirtti.

Doktor raporları ile çeşitli belgeleri gösterip, duruşma tutanaklarında geçen ifadeleri aktaran Uzun, araç koltuğu montaj bölümünün çok ağır çalışma koşullarına sahip olduğunu dile getirdi.

Uzun, bu kısımda her işçinin ikişer saat dönüşümlü olarak çalışması gerektiğini ancak bu kuralı bilmediğini, şartlar çok ağır olmasına rağmen işten çıkarılma baskısıyla aynı bantta yaklaşık 3 ay boyunca bazen 8, bazen ise 9 saat çalıştırıldığını söyledi.

Uzun, şöyle devam etti:

"2016 yılında büyük firma ve her şey kanunlara ve nizama uygundur diye burada işe başladım. Fakat belli süre çalıştıktan sonra beni çok kötü bir bölüme gönderdiler. Buraya başladıktan sonra buranın çok zor çalışma koşulları olduğunu anladım, bunun için defalarca yetkililere başvurmama rağmen kimseden yardım alamadım. Taşeron firma olduğumuz için 'çalışırsan çalış çalışmazsan iş bekleyen çok kişi var' gibi sözlere maruz kaldım. Çalışma şartlarını teftişe gelen bir mühendis bana bir personelin burada 8 saat çalışamayacağını, en fazla 2 saat çalışıp diğer işçilerle dönüşümlü çalışılması gerektiğini söyledi, böylece durumdan haberim oldu. Sakatlanıp iş göremez hale geldim ve 1 yıl rapor aldım. 2018 yılında işten ayrıldım ve hukuki mücadelem başladı."

20 kilogramı geçen ağırlıktaki koltukları 90 derece eğilerek 8 saat boyunca 80-90 santimetre uzanarak monte ettiğini belirten Uzun, mühendisin yönlendirmesiyle gittiği doktorda yaşadığı ağrıların ciddi fiziksel bozulmalar sonucu meydana geldiğini öğrendiğini anlattı.

Sağlık sorunlarını belgeledi

Uzun, yaşadığı sağlık sorunlarını raporla belgeleyip yasal işlem başlattığını aktararak "Eğer ben bu sağlık sorunlarını yaşadıysam burada kötü koşullarda çalışan başkalarının da aynı durumda olabileceğini düşünerek araştırmaya başladım. Orada maalesef benden önce ve sonra çalışan herkeste aynı sorunun olduğunu ve ömür boyu sakat kalanların olduğunu öğrendim. Burada o ağır parçaları yerleştirmek için normalde robot kollar kullanılması gerekiyormuş, biz bunu sonradan öğrendik ama iş işten geçmiş oldu." dedi.

Aynı şartlarda çalışan ve kendisi gibi sağlık sorunları yaşayan diğer arkadaşlarının bir kısmının mahkemeye başvurduğunu, bazılarının ise rapor ve belgeleri topladıktan sonra başvuracağını kaydeden Uzun, hukuk mücadelesini gerekirse İnsan Hakları Mahkemesine kadar sürdüreceğini ifade etti.

Firma yorum yapmaktan kaçındı

Randstad firmasından AA muhabirinin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili hukuki süreç devam ettiği için yorum yapmak istemediklerini belirtti.

Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı
Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı
Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı

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Otomobil, Taşeron, Almanya, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da iş yerinde sakatlanan Türk işçi hukuk mücadelesine başladı - Son Dakika


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