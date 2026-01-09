Almanya'da Kar Fırtınası Ulaşımı Felç Etti - Son Dakika
Almanya'da Kar Fırtınası Ulaşımı Felç Etti

09.01.2026 13:29
Kuzey Almanya'da etkili kar fırtınası nedeniyle tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi, Hannover'de ulaşım durdu.

Almanya'da etkisini artıran kar fırtınası nedeniyle ülkenin kuzeyindeki uzun mesafe tren seferleri askıya alınırken, Hannover kentinde hava, kara ve demir yolu ulaşımı felç oldu, Hamburg Havalimanında ise onlarca uçuş yapılamadı.

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan 'Elli' alçak basınç sisteminin yol açtığı kar fırtınası hayatı felç etti. Kar fırtınasından en çok etkilenen Hannover kentinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında büyük aksaklıklar yaşandı. Hannover ve Hamburg merkezli uzun mesafe trenleri askıya alınırken, Hamburg-Kopenhag, Kiel-Hamburg, Rostocok-Berlin, Hamburg-Berlin, Hannover-Berlin, Hannover-Frankfurt gibi yoğun yolcu seyahatlerinin gerçekleştiği güzergahların da aralarında olduğu çok sayıda sefer iptal edildi. Hannover kentindeki toplu ulaşım felç oldu, kentte tren ve otobüs seferleri yapılamıyor.

Hannover Havalimanı'nda uçuşlar gecikmeli gerçekleştiriliyor

Hannover Havalimanı'nda uçuşlar sabah saatlerinden bu yana pistlerin kardan temizlenme çalışmalarının zorlukları nedeniyle birer saat gecikmeli gerçekleştiriliyor. Hannover Havalimanı varışlı 3 uçağın inişi iptal edilirken 1 uçağın da havalimanından kalkışı iptal oldu. Hamburg Havalimanından diğer şehirlere yapılması beklenen 18 uçağın kalkışı, Hamburg Havalimanına inmesi beklenen 19 uçağın inişi iptal oldu.

Berlin Brandenburg Havalimanından (BER) bir sözcü "Cuma gününden itibaren Avrupa'nın büyük bir bölümünde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle operasyonlarda önemli gecikmeler bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bavyera'da 2 kişi öldü

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletindeki Dingolfing-Landau bölgesinde bir otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada her iki otomobildeki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Braunschweig şehrinden geçen otoyolda ise kar fırtınası nedeniyle trafik aksamaları yaşanıyor. Çok sayıda kamyon ve TIR kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle ilerleyemediği için yolda kalırken, kurtarma operasyonları da güçlükle yapılıyor. Polis sürücüleri mümkünse bu güzergahı kullanmaktan çekinmelerini isterken, kar küreme araçlarının sollanmaması çağrısı yaptı. - BERLİN

