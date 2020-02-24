Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı - Son Dakika
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Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı

6 saat önce

Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı.

Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı, System.String[]

Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.

(İHA)

Almanya, Kassel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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