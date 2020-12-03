Almanya'da korona tedbirlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı - Son Dakika

Almanya'da korona tedbirlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı

03.12.2020 08:32
Almanya'da korona tedbirlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı, System.String[]

Almanya Başkabanı Angela Merkel'in 16 eyaletin başbakanıyla bir araya geldiği toplantıda ülke genelinde mevcut Covid-19 tedbirlerinin 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Almanya Başkabanı Angela Merkel'in 16 eyaletin başbakanıyla bir araya geldiği toplantıda ülke genelinde mevcut Covid-19 tedbirlerinin 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla çalışma toplantısında bir araya geldi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda ağırlıklı olarak dijitalleşme, enerji geçişi, ırkçılıkla ve aşırı sağla mücadele, AB Konsey Başkanlığı, bürokrasiyi azaltmaya yönelik önlemler gibi konuların ele alınması bekleniyordu. Fakat planlanandan çok daha uzun süren toplantıya yine korona virüs önlemleri damgasını vurdu. Uzun tartışmalardan sonra ülke genelinde mevcut Covid-19 tedbirlerinin 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

"BULAŞMA ORANLARI HALEN ÇOK YÜKSEK"

Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında ilk sözü alan Merkel, bulaşma oranlarının halen çok yüksek olduğunu ve oranları düşürmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Merkel, tüm mevcut korona önlemlerinin tatil günlerindeki gevşeme dışında 10 Ocak'a kadar uzatılacağını bildirdi. Başbakan Merkel, "Bremen, Hamburg, Saarland, ve Aşağı Saksonya'da olumlu gelişmeler var. Fakat Saksonya'da ve Thüringen'de aksine artış söz konusu. Temasları olabildiğince azaltmak çok önemli. Çünkü virüs aldatılamaz" dedi.

Merkel'e göre 2021 'in ilk çeyreğinde Almanya, BioNTech ve Moderna şirketlerinden 7 milyon doz aşı alacak. Bunların güvence altına alındığını söyleyen Merkel, kişi başına 2 aşı yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

BERLİN'DE AŞI MERKEZLERİ HAZIRLANIYOR

Basın toplantısında Merkel'den sonra söz alan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de Berlin'in aşılama merkezleri için yoğun bir hazırlık yaptığına değindi.

Aşıların hangi sırayla dağıtılacağı daha da netleştirilmediğini söyleyen Müller, "Hızlı planlama güvenliği ve koordineli bir süreç istiyoruz. Federal hükümet ile eyaletler arasında uyumlu bir iş birliği var. Korona önlemleri işe yarayacak, ancak kimse arkasına yaslanmamalı. Olumlu eğilim önemlidir" dedi.

"DAHA KISA VADELİ VE SERT ÖNLEMLER ALINMALI"

Bavyera Eyalet Başbakanı Marcus Söder de huzurevlerindeki kötü duruma değindi ve ölenlerin sayısının hiç de hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Söder, Bavyera'da FFP2 tipi maskelerin, yaşlılar ve bakım evleri için zorunlu hale geleceğini belirtti. Önlemlerin daha da sertleştirilebileceği sinyalini veren Söder, "Belki de daha gevşek ve uzun önlemlerden ziyade daha kısa ve sert önlemler almak daha iyidir" ifadelerini kullandı.

Almanya'da federal hükümet ile eyalet temsilcileri, 4 Ocakta tekrar bir araya gelerek pandemi tedbirlerinin geleceği hakkında yeni kararlar alacak.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da son 24 saat içerisinde koronaya bağlı ölüm vakası sayısı 487 olarak kaydedilirken, 17 bin 270 yeni vaka tespit edildi.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya'da korona tedbirlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da korona tedbirlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı - Son Dakika


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