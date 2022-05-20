Almanya'da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi - Son Dakika
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Almanya'da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi

20.05.2022 15:28
Almanya'da olumsuz hava şartları hayatı etkiledi

Almanya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere, dün bazı eyaletlerde başlayan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle okullar erken tatil edildi.

Almanya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere, dün bazı eyaletlerde başlayan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle okullar erken tatil edildi.

Alman Meteoroloji Servisinin açıklamasına göre, dolu yağışının ve fırtınanın, akşamüstü ülkenin bazı kesimlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, halkı fırtına uyarıları karşısında özellikle dikkatli olmaya çağırarak "Lütfen evde kalın. Açık havada vakit geçirmekten kaçının. Özellikle binalardan, ağaçlardan, iskelelerden ve yüksek gerilim hatlarından uzak durun. Bodrumlarda veya alt katlarda bulunmayın." dedi.

Eyaletteki birçok okulda öğleden sonra eğitime ara verilerek okullar yerel saatle 11.30'da tatil edildi.

Bazı kesimlerde 5 santimetre kalınlığında dolu birikirken fırtınanın bugün KRV'de 120-130 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Yamaç paraşütü yapan iki kişi öldü

Öte yandan dün Saksonya-Anhalt eyaletinde iki yamaç paraşütçüsünün kaza sonucu öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada Fransız uyruklu iki paraşütçünün Ballenstedt-Asmusstedt havaalanından motorlu yamaç paraşütüyle havalandıkları ve şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen kaza sonucu öldükleri ifade edildi.

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Kaynak: AA

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