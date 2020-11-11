Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

11.11.2020 12:33

Bir son dakika haberine göre Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için aylardan beri yaptığı eylemine devam etti.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için aylardan beri yaptığı eylemine devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, gösterisi düzenledi.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, kızının bir yıldan bu yana evinde olmadığını ifade ederek "Çok üzülüyorum. Kızımı her saniye düşünüyorum. Hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Çok da tehditler alıyorum. Gittikçe daha çok tehdit almaya başladım sosyal medyadan, anonim telefon açılarak. Hiç beni yıldıramazlar, korkutamazlar. Bu yola baş koydum. Çocuk benim çocuğum, onların çocuğu değil. Bu kız gelene kadar benim eylemim devam edecek. Hiçbir engel tanımıyorum." dedi.

Kızının kaçırılmasının üzerinden bir yıl geçmesinden dolayı 14 Kasım Cumartesi günü kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde eylem düzenleyeceğini belirten Maide T, burada kendisine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya, Maide, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor - Son Dakika


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