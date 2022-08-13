Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesinde ciddi düşüşNehir taşımacılığı aksadı, maliyet arttı - Son Dakika
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Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesinde ciddi düşüşNehir taşımacılığı aksadı, maliyet arttı

13.08.2022 10:10

- Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesinde ciddi düşüş Nehir taşımacılığı aksadı, maliyet arttı Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nin su seviyesinde önemli ölçüde düşüş yaşandı.

- Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesinde ciddi düşüş

Nehir taşımacılığı aksadı, maliyet arttı

KÖLN - Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nin su seviyesinde önemli ölçüde düşüş yaşandı. Ülkenin kritik öneme sahip ulaşım yollarından olan nehir taşımacılığı da sekteye uğradı.

Almanya'da aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık, Ren Nehri'ni de vurdu. Almanya Federal Hidroloji Enstitüsü (BfG) Uzmanı Bastian Klein, Ren Nehri'ndeki su seviyesinin ciddi boyutta azaldığını açıkladı. Normalde yaz sonu ve sonbaharda su çekilmesinin yaşandığını ifade eden Klein, ilerleyen haftalarda nehrin su seviyesinin daha da düşeceği konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da nehir taşımacılığı aksadı

Bin 233 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun nehirlerinden biri olan ve taşımacılık açısından kritik öneme sahip Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin düşüşü taşımacılığı da sekteye uğrattı. Gemiler ilerleyebilmek için yük indirmek zorunda kaldı. Nehrin geçtiği Heinland-Pfalz eyaletine bağlı Kaub kentinde su seviyesi Cuma günü 40 santimetreye kadar geriledi. Gemilerin tam yüklü olarak yola çıkabilmesi için su seviyesinin yaklaşık 1.5 metre olması gerekiyor.

Su Yolları ve Denizcilik İdaresine göre bu oran önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edecek.

Nehirlerde kömür taşımacılığı yapılamıyor

Nehirdeki su seviyesinin düşüşü kömürün taşınması da zorlaştırdı. Su seviyesinin düşüşüyle taşınması gereken yükün birçok gemi arasında dağıtılması, nakliye maliyetini arttırdı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından enerji tedariki konusunda büyük sorunlar yaşanan Almanya'da enerji santralleri için kömürün gemilerle nehirden taşınması planlanıyordu. Ancak düşük su seviyesi, kömürün taşınmasını engellediği için enerji santrallerine giden kömür demiryolu ile taşınacak.

Tahıl depoları dolup taştı

Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi tahılı da olumsuz etkiledi. Raiffeisen Derneğinden yapılan açıklamada, hasadın bitiminden kısa bir süre önce ülkenin güneyindeki depolama alanlarının dolması nedeniyle hasadın diğer bölgelerdeki depolara taşıması gerektiği, ancak bu işlemin şu an gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Nehirde taşımacılık yapan bir gemi ile tek seferde bin ton tahıl taşınabilirken, aynı orandaki tahılı kara yolu ile 40 kamyon taşıyabiliyor.

Henüz yağış beklenmiyor

Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşük olmasının nedeninin kuraklık olduğunu söyleyen uzmanlar, 5 günlük düzenli yağışın nehirdeki su seviyesini önemli ölçüde arttıracağını belirtirken, henüz yağışa yol açacak alçak basınç alanının olmadığını ifade ediyor.

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Kaynak: İHA

Ren Nehri, Almanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesinde ciddi düşüşNehir taşımacılığı aksadı, maliyet arttı - Son Dakika

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