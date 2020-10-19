Almanya'da riskli bölge sayısı 108'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artışa geçen vak'a sayıları nedeniyle riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı 108'e ulaştı.

Avrupa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 4 bin 325 yeni vak'a tespit edildiği, 12 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 789'a, toplam vak'a sayısının 366 bin 299'a ulaştığı ifade edildi. Enstitü, artan korona virüs vak'aları nedeniyle riskli bölge listesini güncelledi. Ülkede 100 bin nüfuslu bir bölgede 7 gün içinde 50 yeni korona virüs vak'ası tespit edilirse söz konusu bölge "riskli bölge" olarak ilan ediliyor. Ülkede riskli bölge sayısının 108'e ulaştığını açıklayan RKI, söz konusu bölgelerde haftalık 50 vak'a sınırın üzerine çıkıldığı, ülkenin dörtte birlik bölümünün riskli bölge olarak ilan edildiğini bildirdi.

(Mehmet Koca/İHA)