Almanya'da Şiddet Vakaları İhbar Oranı Düşük

Almanya'da yapılan bir araştırma, eşler arası ve cinsel şiddet vakalarının büyük çoğunluğunun ihbar edilmediğini ortaya koydu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, başkent Berlin'de, özellikle şiddet konularının resmi kayıtlara yansımamış vakaları inceleyen "Günlük hayattaki yaşam durumu, güvenlik ve baskı (LeSuBiA)" başlıklı araştırmayı tanıttı.

BKA tarafından yapılan araştırmada, Temmuz 2023-Ocak 2025 döneminde 16-85 yaş aralığındaki yaklaşık 15 bin kişiye özellikle eşler arası, cinsel ve dijital alandaki şiddet konularında sorular yöneltildi.

Araştırmada, eşler arası yaşanan psikolojik ve fiziksel şiddetten kadınların ve erkeklerin neredeyse aynı düzeyde etkilendiği belirtildi.

Almanya'da son 5 yılda kadınların yüzde 23,8'i, erkeklerin yüzde 23,3'ü şimdiki veya eski partnerinden psikolojik şiddet gördüğü ifade edilen araştırmada, kadınların yüzde 48,7'sinin, erkeklerin de yüzde 40'ının hayatının bir döneminde partnerinden psikolojik şiddet gördüğü tespit edildi.

Araştırmada, kadınların yüzde 18'i, erkeklerin yüzde 14'ü hayatlarının bir döneminde partnerinden fiziksel şiddet gördüğü, bunun son 5 yılda kadınlarda yüzde 5,2, erkeklerde de yüzde 6,1 olduğu aktarıldı.

Kadınların daha yoğunlukla ve ağır şiddete maruz kaldığı belirtilen araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla bu durumlarda "daha fazla korku" hissettiği ifade edildi.

Cinsel taciz vakalarında ise son 5 yılda kadınların 36,3'ünün, erkeklerin yüzde 16,3'ünün maruz kaldığı aktarılan araştırmada, hayatının bir döneminde kadınların yüzde 62,3'si, erkeklerin yüzde 28,6'sı cinsel taciz yaşadığı kaydedildi.

Araştırmada, hayatının bir döneminde cinsel saldırıya uğrayan kadınların yüzde 17,8, erkeklerin de yüzde 4,3 olduğu tespit edildi.

Dijital alandaki şiddet olaylarına yer verilen araştırmada, son 5 yılda kadınların yüzde 20'si, erkeklerin yüzde 13,9'u dijital şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Vakaların polise ihbar edilmediği ortaya konuldu

Cinsiyetten bağımsız olarak her 2 kişiden birinin ebeveyn şiddeti yaşadığını ifade ettiği aktarılan araştırmada, her 4 kişiden 1'inin de ebeveynler arasında şiddet vakasına tanık olduğu belirtildi.

Araştırma, şiddete maruz kalanların büyük bölümünün bu vakaları polise ihbar etmediğini ortaya koydu.

Mevcut veya eski eş şiddet vakalarını ihbar edenlerin oranının yüzde 5'in altında kaldığı belirtilen araştırmada, cinsel taciz konusunda suç duyurusunda bulunan kadınların oranının yüzde 3'ün, erkeklerde yüzde 6'nın altında olduğu aktarıldı.

Araştırmada, dijital alandaki şiddeti ihbar eden kadınların oranının yüzde 2,4 olurken, erkeklerde bu oranın yüzde 0,9 olduğu tespit edildi.

Her 20 vakadan 19'u ihbar edilmedi

Almanya Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, bu verilerin uzun süre gizli kalan bir gerçeği görünür kıldığını belirterek, eşler arasında ve cinsel şiddete ilişkin "karanlıkta kalan vakaların çok yüksek olduğunu" ifade etti.

Prien, bunun Almanya'da milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayarak, her 20 vakadan 19'unun ihbar edilmediğini bildirdi.

"Bu sessizlik, bireysel bir başarısızlık değil, korkunun ve açıkça yardım mekanizmalarına erişimdeki eksikliklerin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Prien, bu konuda önlemlerin alınacağını ve şiddet ortaya çıkmadan önce önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, mağdurların korunması gerektiğini belirterek, bu yüzden İspanya'yı örnek alarak failler için elektronik ayak kelepçesini uygulamaya koyacaklarını, bayıltıcı damlaları da "silah olarak sınıflandıracaklarını" kaydetti.

