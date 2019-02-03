Almanya'da Sıla Sahne Aldı
34 dakika önce
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Almanya'nın Köln kentinde sahne aldı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu
, Almanya
'nın Köln
kentinde sahne aldı.
Palladium Köln'de sahneye çıkan şarkıcının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
"Afitap", "Ateşle Oynama" ve "Aslan Gibi" şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: AA
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