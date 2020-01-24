Almanya'da silahlı saldırı - Son Dakika
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Almanya'da silahlı saldırı

6 saat önce

Almanya'da polis, Baden Württemberg eyaletinin Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Almanya'da silahlı saldırı, System.String[]

Almanya'da polis, Baden Württemberg eyaletinin Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Aalen polisi, Alman medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırıyla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde gerçekleştirildiği ve saldırganın avcılık lisansına sahip olduğu iddia edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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