Almanya'da silahlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da silahlı saldırı
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Almanya'da polis, Baden Württemberg eyaletinin Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Almanya'da polis, Baden Württemberg eyaletinin Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.
Aalen polisi, Alman medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırıyla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığını belirtti.
Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde gerçekleştirildiği ve saldırganın avcılık lisansına sahip olduğu iddia edildi.
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