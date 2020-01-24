Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.



Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan 5 bin 300 kişinin ikamet ettiği Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından çok sayıda yaralının olduğu da ifade edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve silahla ortalığa ateş açan şahsın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Polisin olay yerine takviye ekip gönderdiği aktarılırken saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - BERLİN