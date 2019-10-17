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Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk gençlere saldırdı

2 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde terör örgütü YPG/PKK yandaşları taş ve şişelerle Türk gençlere saldırdı.

Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk gençlere saldırdı, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde terör örgütü YPG/ PKK yandaşları taş ve şişelerle Türk gençlere saldırdı. Olayda polisler yaralanırken, devriye araçları da zarar gördü.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Bottrop şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, polise ve Türk gençlere saldırdı.

Terör yandaşları yürüyüş sırasında Türkiye'ye karşı slogan atınca, sokağın karşısında Türk grupla karşı karşıya geldi. Türkler, terör yandaşlarına sloganlarla karşılık verince olay çıktı. Terör yandaşları, Türk gençlere şişe ve taşlarla saldırdı. Bölge polisi olaylara müdahalede yetersiz kalınca, çevre şehirlerden takviye çevik kuvvet olay yerine geldi. Daha sonra, helikopter destekli operasyon yapıldı. Çıkan olaylarda, 5 polis ile çok sayıda gösterici yaralandı. Polis araçları da terör yandaşlarının taş atması sonucu zarar gördü.

Polisler tedavi için hastaneye gönderilirken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

(YK-HA-D)

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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