Almanya'da Türk ailenin çocuklarını vermeyi reddeden Gençlik Dairesi'ne protesto - Son Dakika

Almanya'da Türk ailenin çocuklarını vermeyi reddeden Gençlik Dairesi'ne protesto

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletindeki Dormagen kentinde, Altınkaya ailesinin 15 aylık bebeği Yakup ve 4,5 yaşındaki çocukları 'darp gördüğü' gerekçe gösterilerek Gençlik Dairesine (Jugendamt) tarafından ellerinden alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletindeki Dormagen kentinde, Altınkaya ailesinin 15 aylık bebeği Yakup ve 4,5 yaşındaki çocukları 'darp gördüğü' gerekçe gösterilerek Gençlik Dairesine (Jugendamt) tarafından ellerinden alındı. Alman mahkemesinin, çocukların aileye geri verilmesi kararına rağmen Gençlik Dairesi'nin çocukları aileye teslim etmemesi üzerine, aileye destek yürüyüşü düzenlendi.

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Geçtiğimiz ay, 15 aylık bebek Yakup'un masadan düşmesi üzerine Altınkaya ailesi, Yakup'u hastaneye götürdü. Ancak aileye bebeğin 'darp edildiği' öne sürülerek soruşturma başlatıldı. Gençlik Dairesi 'çocuklarına şiddet uyguladığı' gerekçesiyle Türk ailenin, biri 15 aylık diğeri 4,5 yaşındaki iki çocuğunu elinden aldı. Bilirkişi raporlarında, morlukların şiddet sonucu değil, düşmeyle oluştuğu belirtildi ve Gençlik Dairesi'nin çocukları teslim etmemesi sonucu olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, aileyi haklı bularak çocukların aileye teslim edilmesini karara bağladı ancak Gençlik Dairesi çocukları henüz aileye geri teslim etmedi.

PROTESTOLARA YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATILDI

Altınkaya ailesine destek için gurbetçiler, dün gösteri yürüyüşü düzenledi. Dormagen Belediye binası önüne siyah çelenk konulmasının ardından göstericiler, miting alanına kadar yürüdü. Yapılan gösteride,  "Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin", "Adalet yerini bulsun", "Gençlik daireleri denetlensin" sloganları atıldı. Mitingde yapılan konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a " Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki insanlar sizi çok seviyor. Siz de bu insanlara sahip çıktığınızı gösterin" ifadeleriyle yardım çağrısında bulunuldu. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da yardım talep edildi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, Gençlik Dairesi'nin uygulamasına tepki gösterdi.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

Dormagen Belediyesi önünde düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlardan bir vatandaş,  "Benim çocuğum olmamasına rağmen çocukların sorgusuz, sualsiz, belge olmadan, bilgi olmadan ailelerin ellerinden alınmasına karşıyım. Benim de 1,5 yaşında torunum var. İstediği gibi masaya çıkabilir masadan düşebilir. 1,5 yaşında annesini emen çocuğun, annesinin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle çocukların gereksiz yere alınması gibi bir uygulama yok"

"ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELLERİNİ ÇEKSİNLER"

Yürüyüşe katılan başka bir Türk vatandaşı ise, "Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler, o çocuklar bizim olacak. Allah'ın izniyle o çocukları alacağız. Annesiz, babasız çocuklara sahip çıksınlar onlar" dedi. Diğer bir vatandaş ise "Yüreğimiz yanıyor, bugün onlara yarın bize böyle bir şey yapmaya hakları yok. Çocuklarımızın geri verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI HASTAHANEYE GÖTÜRMEYE KORKUYORUZ"

Gençlik Dairesi'nin çocuklarını almasından korktuğu için hastaneye götüremeye çekindiğini belirten bir başka vatandaş, "Artık çocuklarımıza bir şey olduğunda, hastaneye götürmeye korkuyoruz. Çocuklarımıza bir şey olursa ellerimizden alacaklarını biliyoruz çünkü. Çocuğumuz düşer, bir yerlerine bir şey olursa 'Çocuğa bir şey yaptınız' diyerek ellerimizden alacaklarını bildiğimiz için çocukları hastaneye götürmeye artık korkuyoruz" dedi.

"GENÇLİK DAİRLERİ YASALARI İHLAL EDİYOR"

Destek yürüyüşü sonunda okunan basın açıklamasında, organizatör Mehmet Kurulay şöyle konuştu:

"Yüreğimiz kalbimiz yanıyor. Nefesimiz kesiliyor, zira söz konusu olan herhangi bir şey değil, en kıymetlimiz emanetlerimiz olan evlatlarımız. Pırlanta gibi çocuklarımız, suçsuz yere tek bir şüpheyle, zan üzerine elimizden alınıyor. Mahkeme kararları dahi kale alınmayan bu sistemde, korkumuz olmayacak, tedirginliğimiz olmayacak, bu haksızlığa karşı dur demeyip ne diyeceğiz? Nasıl bir dünyadayız ki bir evlat annesinin ve babasının kollarından çekip koparılıyor. Bu nedenle bugün bizler sesimizi duyurmak istiyoruz ve haksız yere alınıp koruyucu ailelere dağıtılan yavrularımız için artık yeter diyoruz. Çocuklarımız nerede, kimlere verildi, hangi ortamda büyütülüyorlar? Her birimiz korkuyoruz, kendimizi çaresiz hissediyoruz ve çocuklarımızla hastaneye, doktora gitmekten çekiniyoruz! ya iftira atarlarsa, ya benim de çocuğumu elimden alırlarsa korkusunu yaşayan her anne baba, adeta cehennemi yaşıyor ve normal hayatları kabusa dönüşebiliyor. Buradan duyuruyoruz ki, Gençlik Daireleri yasalarımızı ihlal etmekle kalmıyor, bunlara uymuyor ve umursamıyor. İşte bu korkutucu, duygusuz güç, bizleri çok tedirgin etmekte."

Ren Vestfalya, Altınkaya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk ailenin çocuklarını vermeyi reddeden Gençlik Dairesi'ne protesto - Son Dakika

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