Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı - Son Dakika
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Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı

23.04.2022 15:29
Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı

Türk ve Almanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

Türk ve Almanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

Çift dilli eğitim veren Kita-Arkadaş Anaokulunda düzenlenen kutlamaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Eğitim Ataşesi Mustafa Gencer, Siegburg Belediye Başkanı Stefan Rosemann, okul yetkilileri ile çocuklar ve velileri katıldı.

Başkonsolos Kaya, burada yaptığı açıklamada, Siegburg'da çok önemli bir Türk toplumu nüfusunun yaşadığını belirterek 23 Nisan'da burada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaya, "Buradaki kreşimiz hem Almanca hem Türkçe eğitim veriyor. Çocuklarımız küçük yaşta buraya gelerek Türkçeyi de Almancayı da bir kurum içinde öğreniyor. Biz bu sistemi her yerde destekliyoruz ve aslında Almanya çapında çift dilli kreş sayısı çok yetersiz. Kreşlerde başlayıp çocukların iki dilli okullara devam etmesi lazım. Çift dilli eğitim bizim buradaki neslimizin kendine güvenmesi ve buraya uyum sağlaması açısından çok önemli." dedi.

Düzenlenen etkinliklerde 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlatan marşlar ve şiirler okundu, dans gösterisi ve Karagöz-Hacivat seslendirmesi sunuldu.

Siegburg'daki diğer bir okulda, şubat ayında "Türklere yönelik ırkçı ve ön yargılı ifadeler içeren" bir ödev verildiğinin ortaya çıkması tepki toplamıştı.

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Almanlar, 23 Nisan, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı - Son Dakika


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