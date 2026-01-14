Almanya'da Vicdani Retçiler Yüzde 72 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Almanya'da Vicdani Retçiler Yüzde 72 Arttı

14.01.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni askerlik yasası sonrası Almanya'da vicdani ret başvuruları 2024'e göre yüzde 72 yükseldi.

Almanya Federal Aile ve Sivil Toplum İşleri Dairesi (BAFzA), 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının ülkedeki vicdani retçilerin sayısında yüzde 72 artışa neden olduğunu bildirdi.

Almanya hükümetinin ordudaki personel sayısını artırmak amacıyla bazı teşvikler de içeren yeni askerlik düzenlemesinin ülkedeki vicdani retçilerin sayısında artışa neden olduğu ortaya çıktı. Augsburger Allgemeine gazetesinin konuya ilişkin sorusuna cevap veren Almanya Federal Aile ve Sivil Toplum İşleri Dairesi (BAFzA) yetkilisi, 2025 yılında askerlik hizmeti yapmayı reddedenlerin oranının 2024 yılına göre yüzde 72 arttığını bildirdi. Buna göre 2024 yılında 2 bin 249 olan vicdani ret başvurusu, geçen yıl 3 bin 867 kişiye ulaştı. Yeni askerlik düzenlemesinin Alman Federal Meclisinde kabul edildiği Aralık 2025'te 371 başvuru yapılırken, bu sayının 2021 yılının tamamından daha fazla olduğu öğrenildi.

Verilere göre, 2021 yılında vicdani retçilerin sayısı 200'ün altında iken Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte artmaya devam etti. 2020 yılında vicdani retçilerin sayısı 137 iken, 2021'de 201'e, 2022'de 951'e, 2023'te bin 79'a, 2024'te 2 bin 249'a, geçen yıl da 3 bin 867'ye ulaşarak her sene artış gösterdi.

Almanya'da vicdani ret başvurusu yapmak anayasal güvence altında

Almanya Anayasası'nın 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında, "Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak silahlı savaş hizmeti yapmaya zorlanamaz" ifadesi yer alıyor. Ancak başvuru sahipleri, vicdanlarının neden silahlı hizmet yapmaya izin vermediğini yazılı olarak açıklamakla yükümlüler.

Yeni askerlik düzenlemesi yürürlükte

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) personel ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen yeni askerlik yasasına ilişkin süreç geçen yıl başlamıştı. Aralık ayında Alman Federal Meclisinde kabul edilen yasa, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenleme 18 yaşına giren tüm erkek ve kadınlara askerlik hizmetine uygunluklarını ve motivasyonlarını değerlendirmek için bir anket gönderilmesini öngörüyor. Erkeklerin bu anketleri doldurması zorunlu iken, kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Önce gönüllülük esasını, personel ihtiyacının karşılanamaması halinde zorunlu askerliği öngören yasa, askerlik hizmetini yerine getireceklere yüksek maaş, ehliyet alım kolaylığı, yabancı dil kurslarına katılımının kolaylaştırılması, ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim gibi bir dizi teşvikler de öngörüyor. Yasa, zorunlu hallerin ortaya çıkması veya ordunun ihtiyacı olduğu personel sayısına ulaşılamaması halinde ise Almanya Federal Meclisi kararı ile zorunlu askerliği de öngörüyor. Almanya, yeni askerlik yasası ile ilk aşamada ordusundaki asker sayısını 183 binden 260 bine, sonrasında ise 460 bine çıkarmayı hedefliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Almanya, Savunma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da Vicdani Retçiler Yüzde 72 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:05:24. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Vicdani Retçiler Yüzde 72 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.