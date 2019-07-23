Son Dakika Haberleri: Almanya'da yabancı düşmanı saldırı
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Almanya'da yabancı düşmanı saldırı

1 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Waechtersbach beldesinde Eritreli bir kişiyi silahla ağır yaralayan Roland K. adlı Almanın intihar ettiği bildirildi.

Almanya'da yabancı düşmanı saldırı, System.String[]
Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Waechtersbach beldesinde Eritreli bir kişiyi silahla ağır yaralayan Roland K. adlı Almanın intihar ettiği bildirildi.
Frankfurt Başsavcılığı, dün meydana gelen olayda, Roland K'nin, 26 yaşındaki Eritre vatandaşına arabasından ateş açarak kaçtığını ve olayın ardından intihar ettiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırının yabancı düşmanlığından kaynaklandığının tespit edildiği ve Roland K.'nin aşırı sağ örgütlerle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.
Roland K'nin aracında yaralı halde bulunduğu ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Eritreli gencin de hastanede tedavi altında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan polis, Roland K'nin evinde yapılan aramada 5 adet ruhsatlı silah buldu.
Evde aramaya katılan ve ismi açıklanmayan bir polisin de Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, saldırganın evinde silahların yanı sıra bir veda mektubu da tespit edildi.
Frankfurt, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:05 Kaynak: AA
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