Almanya'da Yaşayan Taksiciye Türkiye'de Ceza

16.01.2026 09:40
Halit Tuncer, geçerli Alman ehliyetiyle Türkiye'de ceza kesildiğini ve durumun haksız olduğunu söyledi.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'da yaklaşık 30 yıldır yaşayan ve taksi şoförlüğü yapan Halit Tuncer, Türkiye tatili sırasında Aydın'da trafik denetiminde ibraz ettiği Alman sürücü belgesinin geçersiz sayılarak 30 yıl önce iptal edilen Türk ehliyetini yenilemediği gerekçesiyle 7 bin 431 TL para cezası kesildiğini söyledi.

Tuncer, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yıllar önce Almanya'ya yerleştiğini ve Alman ehliyeti alabilmesi için Türk sürücü belgesinin resmi olarak iptal edildiğini söyledi. Bu işlemin tamamen yasal ve zorunlu bir prosedür olduğunu vurgulayan Tuncer, o tarihten bu yana geçerli Alman ehliyetiyle araç kullandığını ve Köln'de taksi şoförü olarak çalıştığını belirtti.

Tuncer, trafik kontrolü sırasında geçerli Alman ehliyetini polis memuruna ibraz ettiğini ancak buna rağmen Türk ehliyetinin "süresi dolmuş" kabul edilerek ceza kesildiğini ifade etti. Türk ehliyetinin süresinin dolmadığını, Almanya'da yeni ehliyet çıkarabilmek için resmi olarak iptal edildiğini belirten Tuncer, "Bu nedenle kesilen ceza haksızdır" dedi. Ayrıca geçerli Alman ehliyetini yanında bulundurmasına rağmen 44/1-B maddesi kapsamında ceza yazılmasının da hukuka aykırı olduğunu savundu.

Türkiye'de geçerli yabancı sürücü belgeleriyle altı ayı aşmamak kaydıyla araç kullanılabildiğini hatırlatan Tuncer, "Yıllardır otomobilimle Türkiye'ye tatile gelirim. Alman ehliyetimle bugüne kadar sorunsuz araç kullandım. Ancak şimdi geçerli bir sürücü belgem olmasına rağmen 'ehliyetsiz' muamelesi yapıldı" dedi.

Kendisi gibi on binlerce kişinin Almanya'ya gitmeden önce Türkiye'de ehliyet aldığını belirten Tuncer, "Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, önümüzdeki tatil sezonunda binlerce sürücü benim gibi ceza ödemek zorunda kalabilir. Devlet yetkililerimizden ricam, bu duruma el atmalarıdır. Geçerlilik süresi dolan ehliyetlerle ilgili mevzuatta bizim durumumuz mutlaka dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Tuncer, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre "Yabancı ehliyetle Türkiye'de araç kullanılabildiğini", ayrıca "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemize İzine Geldiklerinde Karşılaşabilecekleri Trafik Kural ve Bilgileri" başlıklı bilgilendirme notunda, dış ülkelerden alınmış sürücü belgelerinin Türkiye'de kullanımına ilişkin hükümlerin açıklandığını da belirtti.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

