Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus beldesinde 3,5 yıllık bir çalışmanın ardından tadilatı tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ulu Cami, yeniden hizmete girdi.

1905 yılında tren istasyonu olarak inşa edilen, daha sonra postane olarak hizmet veren ve 1990 yılında satın alınıp camiye çevrilen ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen bina, bu çalışmayla modern bir camiye dönüştürüldü.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan açılış töreninde konuşan DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami Dernek Başkanı İnci Yıldız, tadilat, tezyinat ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, caminin tadilatında emeği geçenlere teşekkür etti.

Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck de "İnsanların buluşabilecekleri bir mekanın olması çok önemlidir. Bu mekanın çarşı içinde ulaşılabilir bir yerde olması da önemli. Bu da sizlerin şehir kenarlarında değil de toplumun da içinde, merkezinde olduğunuzu gösteriyor. Bu zamana kadar karşılıklı iyi ilişkiler içerisindeydik. Bu ilişkiler bundan sonra da artarak devam edecektir." dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, tarihi mekanda 30 yıldan fazla bir süre hizmet veren caminin yeniden onarılarak ibadete açıldığını ifade ederek, caminin şehrin kültürel ve sosyal mirasının bir parçası olduğunu söyledi.

Türkmen, "DİTİB, yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikime sahip bir kuruluştur. Burada karşılıklı kabul, empati ve toplumsal barış için değerli ve vazgeçilmez hizmetler sunuyor. Almanya'nın en büyük Müslüman teşkilatı olan DİTİB, her zaman Almanya'da yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluştur." diye konuştu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu ifade etti.

KRV eyaletinin Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir yer olduğuna işaret eden Karaarslan, "Her geçen gün Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilimden spora, eğitimden kültüre kadar birçok alanda başarı hikayelerine Türk toplumu imzasını atıyor. Memnuniyetle çok güzel noktaya geliyoruz. Bu başarı hem Alman toplumunu hem Türk toplumunu aynı anda gururlandırıyor." diye konuştu.

İç ve dış bölümleri geniş kapsamlı tadilattan geçirilen, kadınlar ve gençler için bölümlerin yanı sıra derslikler, kütüphane, gasilhane eklenen, yan duvarları, kubbe kısmı ve tabana serili turkuaz halısı Selçuklu motifleriyle süslenen, mihrabı, minberi ve kürsüsü işlemeli mermer malzemesiyle yenilenen, üç katta toplam 1200 metrekare kullanım alanına sahip olan caminin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.