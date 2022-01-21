Üye Girişi
Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika

Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı

21.01.2022 23:47
Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus beldesinde 3,5 yıllık bir çalışmanın ardından tadilatı tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ulu Cami, yeniden hizmete girdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus beldesinde 3,5 yıllık bir çalışmanın ardından tadilatı tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ulu Cami, yeniden hizmete girdi.

1905 yılında tren istasyonu olarak inşa edilen, daha sonra postane olarak hizmet veren ve 1990 yılında satın alınıp camiye çevrilen ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen bina, bu çalışmayla modern bir camiye dönüştürüldü.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan açılış töreninde konuşan DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami Dernek Başkanı İnci Yıldız, tadilat, tezyinat ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, caminin tadilatında emeği geçenlere teşekkür etti.

Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck de "İnsanların buluşabilecekleri bir mekanın olması çok önemlidir. Bu mekanın çarşı içinde ulaşılabilir bir yerde olması da önemli. Bu da sizlerin şehir kenarlarında değil de toplumun da içinde, merkezinde olduğunuzu gösteriyor. Bu zamana kadar karşılıklı iyi ilişkiler içerisindeydik. Bu ilişkiler bundan sonra da artarak devam edecektir." dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, tarihi mekanda 30 yıldan fazla bir süre hizmet veren caminin yeniden onarılarak ibadete açıldığını ifade ederek, caminin şehrin kültürel ve sosyal mirasının bir parçası olduğunu söyledi.

Türkmen, "DİTİB, yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikime sahip bir kuruluştur. Burada karşılıklı kabul, empati ve toplumsal barış için değerli ve vazgeçilmez hizmetler sunuyor. Almanya'nın en büyük Müslüman teşkilatı olan DİTİB, her zaman Almanya'da yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluştur." diye konuştu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu ifade etti.

KRV eyaletinin Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir yer olduğuna işaret eden Karaarslan, "Her geçen gün Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilimden spora, eğitimden kültüre kadar birçok alanda başarı hikayelerine Türk toplumu imzasını atıyor. Memnuniyetle çok güzel noktaya geliyoruz. Bu başarı hem Alman toplumunu hem Türk toplumunu aynı anda gururlandırıyor." diye konuştu.

İç ve dış bölümleri geniş kapsamlı tadilattan geçirilen, kadınlar ve gençler için bölümlerin yanı sıra derslikler, kütüphane, gasilhane eklenen, yan duvarları, kubbe kısmı ve tabana serili turkuaz halısı Selçuklu motifleriyle süslenen, mihrabı, minberi ve kürsüsü işlemeli mermer malzemesiyle yenilenen, üç katta toplam 1200 metrekare kullanım alanına sahip olan caminin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı
Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı
Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı
Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı

YORUMLAR
500

Ren Vestfalya, Almanya, Türk, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika


Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi         
23:41
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
23:41 Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
23:10 Karda dondukları anlar paylaşılan eşekler için harekete geçildi
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
22:33 Gedson'u getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
22:33 Çamaşır makinesine eşyaları attığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
22:22 ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda geri dönüyor
22:11 Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 23:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da yenilenen DİTİB Heiligenhaus Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement