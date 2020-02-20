Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırına ilişkin, "Acımız büyük, üzüntümüz derin, hepimiz kederliyiz." dedi.

Almanya'nın Hanau kentine gelerek Türk toplum temsilcileriyle ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşen Aydın, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini belirten Aydın, Hanau'da meydana gelen katliamı en güçlü ve sert bir şekilde kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade etti.

"Olay tüm yönleriyle soruşturulmalı"

Aydın, "Şu anda hastanede yatan yaralılarımız var. Onlara Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Bu olayın tüm yönleriyle soruşturulup açıklığa kavuşturulması temel beklentimizdir. Tüm bağlantılarıyla hiç bir kuşkuya yer vermeden açık ve şeffaf şekilde yürütülecek soruşturmanın hem bizimle hem kamuoyuyla paylaşılması çok önemlidir." dedi.

Almanyadaki Türk toplumunun ırkçılar ve Nazilerden gelen saldırıları geçmişte de yaşadığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Mölln'ü biliyoruz, Solingen'i biliyoruz.

Başka yerleri biliyoruz. Tabi Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) davası hepimizin yakından izlediği bir davaydı. 8 insanımızı kaybetmiştik. Dolayısıyla buralardan da çıkarılacak dersler var. Bu olayın, terör saldırısının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, soruşturulması hepimizin beklentisi ve talebidir.

Ben biraz sonra hem olay yerini hem hastanede yararlıları ziyaret edeceğim. Daha sonra da Alman yetkililerle beraber durumu değerlendireceğim."

Aydın, Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türklere, yabancılara ve Müslümanlara yönelik saldırıların giderek artmasını büyük bir endişeyle yakından izlediklerini vurguladı.

Rakamların bu tür saldırıların giderek arttığını gösterdiğine işaret eden Aydın şunları söyledi:

"Biz Alman toplumunun büyük çoğunluğunun her şeye rağmen bizlerle dayanışma içinde olduğunu varsayıyoruz.

Her ne kadar ilk gelen bilgilere göre saldırı bireysel olarak gözükse de bu hastalıklı ideolojiyi benimseyen Almanya'da şiddet eğilimli grupların, örgütlerin, hücrelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen hafta cuma günü Almanya'da 12 kişilik potansiyel terör hücresi polis tarafından ifşa edildi. Bunlar camilerimize karşı, kuruluşlarımıza karşı eylem içerisindeydiler. 9 Ekim'de Halle kentinde sinagoga saldırı düzenlendi. İki kişi katledildi.

Ondan önce Hessen'de Kassel Valisi Walter Lübckeyi yine bu hastalıklı ideoloji yanlıları katletti."

Büyükelçi Kemal Aydın, aşırı sağcı radikal saldırganların terör eylemlerine karşı Alman toplumu ve makamlarıyla beraber "çok daha uyanık ve dayanışma" içerisinde olunmasının önemine dikkati çekerek, bu olayların bir an önce önüne geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

Sadece açıklama ve sözlerle değil, alınacak fiili tedbirlerle saldırıları gerçekleştirme potansiyeli taşıyan çevrelere karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde her türlü tedbirin alınmasını beklediklerine dikkati çeken Aydın, "Biz Türkiye olarak buradaki insanlarımızın haklarını, hukuklarını, çıkarlarını güçlü şekilde savunmaya ve dillendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye hükumetiyle, milletiyle, bütün kuruluşlarıyla buradaki insanlarımızın yanında olmaya devam edecek. Bizde soruşturmayı yakından takip edeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi, bu tür olayların tekrarının önelenmesi için Alman makamlarına gerekli teması kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

Saldırgan Tobias R'nin, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı kaydedildi.