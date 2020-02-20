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Almanya'daki saldırgan duvara internet sitesinin ismini yazmış
6 saat önce
Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.
Alman polisleri, Türklerin işyerlerinin yoğunlukta olduğu; saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.
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