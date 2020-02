Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, " Almanya'daki Türk toplumunun ırkçılardan, Nazilerden gelen saldırıları geçmişte yaşadığını da biliyoruz" dedi.

Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye düzenlenen saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybederken, saldırganın ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu. Yaşanan saldırının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, yaptığı açıklamada, "Acımız büyük, üzüntümüz derin, hepimiz kederliyiz. Bu akşam burada, Hanau'da yaşanan katliamı hepimiz en güçlü şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, insanlarımıza gençlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Şuanda hastanede yaralılarımız var. Onlara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu olayın tüm yönleriyle soruşturulup açıklığa kavuşturulması temel beklentimizdir. Bütün bağlantılarıyla hiçbir kuşkuya yer vermeden açık ve şeffaf şekilde yürütülecek soruşturmanın hem bizimle hem kamuoyuyla paylaşılması çok önemlidir. Almanya'daki Türk toplumunun ırkçılardan, Nazilerden gelen saldırıları geçmişte yaşadığını da biliyoruz. Möln'ü biliyoruz, Solingen'i biliyoruz Ludwigshafen'ı hatırlıyoruz, başka yerleri biliyoruz. NSU davası hepimizin yakından izlediği bir davaydı. Orada da 8 insanımızı kaybetmiştik. Dolayısıyla buralardan da çıkarılacak derslerle bu olayın bu terör saldırısının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin beklentisi ve talebidir. Ben biraz sonra hem olay yerini hem hastaneyi ziyaret edeceğim. Daha sonra da Alman yetkililerle birlikte durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kassel valisini, Sayın Dübek'i yine bu hastalıklı ideolojinin yanlıları katlettiler"

"Değerli arkadaşlar maalesef Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde son yıllarda Türklere yabancılara ve Müslümanlara yönelik saldırıların giderek arttığını büyük bir esefle, endişeyle yakından izliyoruz. Rakamlar bu tür saldırıların giderek arttığını göstermektedir" diyen Büyükelçi Aydın açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz Alman topluluğunun büyük bir çoğunluğunun her şeye rağmen bizlerle dayanışma içerisinde olduğunu varsayıyoruz. Tabii her ne kadar bu saldırı ilk gelen bilgilere göre bireysel gözükse de bu ideoloji maalesef bu hastalıklı ideolojiyi takip eden, benimseyen, Almanya'da şiddet eğilimli grupların örgütlerin, hücrelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz. Almanya'da 13-12 kişilik bir potansiyel terör hücresi polis tarafından ifşa edildi. Bunlar camilerimize karşı, kuruluşlarımıza karşı eylem hazırlığı içerisindelerdi. Yine daha 9 Ekim'de Halle kentinde bir Sinagog'a saldırı düzenlendi. Orada da 2 insanı katlettiler. Ondan önce yine Hessen eyaletinde, bu bölgeye 2 Haziran'da Kassel valisini, Sayın Dübek'i yine bu hastalıklı ideolojinin yanlıları katlettiler. Dediğim gibi aşırı sağ ve radikal saldırganlığa terör eylemlerine karşı alman toplumunun alman makamlarının, tabi bizlerin çok daha uyanık duyarlı ve dayanışma içerisinde olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu olayların bir an önce önüne geçilmesini bekliyoruz. Sadece açıklamalar ve sözlerle değil, eylemlerle alınacak fiili tedbirlerle bu tür saldırıları gerçekleştirme potansiyeli taşıyan çevrelere karşı hukuk devleti çerçevesi içinde her türlü tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"

"BU SORUŞTURMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Almanya'daki Türklerin haklarının aranmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Büyükelçi Aydın, "Biz Türkiye olarak buradaki insanlarımızın haklarını hukukunu, çıkarlarını en güçlü şekilde savunmaya dillendirmeye devam edeceğiz. Türkiye hükümetiyle, milletiyle, bütün kuruluşlarıyla buradaki insanlarımızın yanında olmaya devam edecek. Biz de bu soruşturmayı yakından takip edeceğiz ve biraz önce de söylediğim gibi bu tür olayların tekrarının önlenmesi için de alman güvenlik bakanlarının gerekli tedbirleri süratle almaları, Alman toplumunun Almanya'daki Türkler, yabancılar Müslümanlar konusunda ön yargıları bir tarafa bırakarak daha duyarlı hareket etmelerini, Alman siyasetinin bu konularda daha fazla çalışma yapıp sizlerle de birlikte nelerin yapılabileceği konusunda buradaki Türk toplumun temsilcileriyle de yakından istişare etmesi büyük önem taşımaktadır. Artık bugün sözün bittiği noktadayız. Bundan sonraki süreci hep birlikte yakından izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)