Almanya'dan Rusya, İran ve İsrail'e Kınama

09.01.2026 18:37
Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, İran'daki şiddeti ve İsrail'in yerleşim planlarını kınadı.

Almanya'nın Rusya, İran ve İsrail'i farklı nedenlerle kınadığı bildirildi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya orta menzilli "Oreşnik" balistik füzesiyle yaptığı saldırıyı değerlendirdi.

Meyer, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu orta menzilli füzesini kullanmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına karşı orta menzilli füzeyi kullanarak durumu bir kez daha tırmandırdığını vurgulayan Meyer, "Bunlar korku salmayı amaçlayan sembolik tehditlerdir ancak etkisizdirler. Rusya'nın bu konudaki davranışı çok açık. Rusya'nın, Ukrayna'nın (Vladimir) Putin'in konutuna saldırdığı yönündeki gerekçelendirmesi, olayı sadece bir manevra olarak ortaya koyuyor. Bu suçlama zaten çürütüldü." diye konuştu.

Rusya'nın bu saldırısı karşısında Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılığın değiştirilmeyeceğinin altını çizen Meyer, "Aksine, Ukrayna'nın yanında olmaya ve kapsamlı desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İran

Sözcü Yardımcısı Meyer, İran'daki gösterilerle ilgili de "Hükümet olarak İran güvenlik güçlerinin İran vatandaşlarına karşı uyguladığı şiddeti şiddetle kınıyoruz." dedi.

İran yönetimine göstericilere yönelik her türlü şiddeti derhal durdurma çağrısında bulunan Meyer, "İranlılar, kötü ekonomik duruma karşı barışçıl bir şekilde protesto ediyorlar. Gösteri ve toplanma hakkı güvence altına alınmalı ve İran'daki medya özgürce haber yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin "E1 Projesi" ile gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 3 bin 400 konutun inşası için ihale açmasını kınadıklarını söyledi.

Deschauer, "E1 yerleşim projesine ilişkin bu tür adımları kınıyor ve İsrail hükümetinden yerleşim inşaatını durdurmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in bu adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Deschauer, Almanya olarak ısrarla bu tür faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

