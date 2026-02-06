Almanya İhracatı 2025'te Yüzde 0.9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya İhracatı 2025'te Yüzde 0.9 Arttı

06.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ihracatı, zorluklara rağmen 2025'te yüzde 0.9 artışla 1.563 trilyon avroya ulaştı.

Almanya'nın ihracatı, ABD'nin gümrük vergileri ve Çin ile artan rekabete rağmen 2025'te yüzde 0,9 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2025 yılı geneli ve aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 133,3 milyar avro oldu. Piyasa beklentisi, ihracatın aralıkta aylık yüzde 1 artması yönündeydi. Söz konusu artış, Ekim 2021'den bu yana görülen en büyük aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Aralıkta ithalat ise yüzde 1,4 artarak 116,2 milyar avroya çıktı.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 13,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Aralık 2024'te söz konusu fazla 19,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık ayı ihracatının 58 milyar avroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 56,8 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi. Kasım ayına kıyasla AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,1, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 1,7 arttı.

Destatis verilerine göre, ABD'ye ihracat Kasım 2025'e kıyasla yüzde 8,9 artarak 11,8 milyar avroya yükseldi. Çin'e ihracat yüzde 10,7 artarak 7,2 milyar avroya ulaşırken; Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 14,6 yükselerek 6,9 milyar avroya çıktı.

2025 yılı verileri

Almanya'nın ihracatı; ABD'nin gümrük vergileri ve Çin ile artan rekabete rağmen 2025'te yüzde 0,9 yükseldi. Yıl genelinde toplam ihracat yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 563 milyar avroya yükselirken, ithalat yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 362,5 milyar avro oldu.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmamış ihracatı geçen yıl yüzde 0,9, ithalatı ise yüzde 4 arttı.

Almanya'nın 2025'te toplam dış ticaret fazlası ise bir önceki yıla göre gerileyer ek 200,4 milyar avro oldu. 2024'te bu fazla 242,9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ddış ticaret hacmi geçen yıl 251,8 milyar avroya ulaşan Çin, ABD'yi (240,5 milyar avro) geride bırakarak Almanya'nın en önemli ticari ortağı ünvanını geri kazandı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya İhracatı 2025'te Yüzde 0.9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:24:14. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya İhracatı 2025'te Yüzde 0.9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.