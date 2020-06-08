Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !.. - Son Dakika

Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !..

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.

Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !.., System.String[]

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak.

Yayın programı ise şu şekilde:

-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI

9 HAZİRAN SALI

21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA

21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)

-LA LIGA YAYIN PROGRAMI

28.HAFTA

11 HAZİRAN PERŞEMBE

23.00 Sevilla- Real Betis (SPOR SMART)

12 HAZİRAN CUMA

20: 30 Granada- Getafe (SPOR SMART)

23.00 Valencia- Levante (SPOR SMART)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)

18.00 Celta- Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)

20: 30 Leganes- Valladolid (SPOR SMART)

23: 00 Mallorca- Barcelona (SPOR SMART)

14 HAZİRAN PAZAR

15: 00 A.Bilbao-A. Madrid (SPOR SMART)

20: 30 R.Madrid- Eibar (SPOR SMART)

23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)

D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;

S-SPORT CANLI MAÇLARI

12 HAZİRAN CUMA

19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)

16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)

14 HAZİRAN PAZAR

14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)


Koronavirüs, D Smart, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !.. - Son Dakika Spor
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