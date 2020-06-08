Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !..

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.
Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak.Yayın programı ise şu şekilde:
-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI9 HAZİRAN SALI 21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)10 HAZİRAN ÇARŞAMBA21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)
-LA LIGA YAYIN PROGRAMI28.HAFTA11 HAZİRAN PERŞEMBE 23.00 Sevilla- Real Betis (SPOR SMART)
12 HAZİRAN CUMA20: 30 Granada- Getafe (SPOR SMART)23.00 Valencia- Levante (SPOR SMART)
13 HAZİRAN CUMARTESİ15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)18.00 Celta- Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)20: 30 Leganes- Valladolid (SPOR SMART)23: 00 Mallorca- Barcelona (SPOR SMART)
14 HAZİRAN PAZAR15: 00 A.Bilbao-A. Madrid (SPOR SMART)20: 30 R.Madrid- Eibar (SPOR SMART)23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)
D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;S-SPORT CANLI MAÇLARI12 HAZİRAN CUMA19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)13 HAZİRAN CUMARTESİ14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)14 HAZİRAN PAZAR
14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)