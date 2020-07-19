Almanya mezbahalarında korona patlaması

Almanya 'da faaliyet gösteren mezbahalarda patlayan koronavirüs vaka sayıları hükümetin gündeminde yer alırken, tavuk mezbahasında çalışan işçiler arasında yapılan testlerde 66 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'daki mezbahalarda görülen koronavirüs vakaları endişeye yol açmaya devam ediyor. Niedersachsen eyaletine bağlı Lohne kentinde Wiesenhof 'a ait tavuk mezbahasında çalışan 1046 işçi arasında yapılan testlerde 66 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Enfekte olanların yakın temas halinde olduğu kişilerin tespit edildiği bildirilirken, testi pozitif çıkan işcilerin tamamının karantina altına alındığı bildirildi. Virüs tespit edilen işcilerin 35'inin Vechta'da, 27'sinin Diepholz'da, iki kişinin Osnabrück'de ikamet ettiği belirtilirken Cloppenburg ve Delmenhorst kentlerinden de birer kişinin olduğu ifade edildi.

GEÇEN HAFTA 92 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİD ÇIKMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta, Osnabrück bölge idaresi Pazar günü, Dissen kasabası yakınlarındaki bir mezbahada çalışanlara yapılan koronavirüs testinde 92 kişinin pozitif çıktığını bildirerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.

- Köln