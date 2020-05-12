Almanya'nın 8 eyaletinde 2019'da 1347 aşırı sağcı şiddet olayı kayda geçti - Son Dakika

Almanya'nın 8 eyaletinde aşırı sağcılar tarafından 2019'da gerçekleştirilen 1347 şiddet olayının kayda geçtiği bildirildi.



Aşırı Sağcı, Irkçı ve Antisemitizm Şiddet Mağdurları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG) Başkanı Judith Porath, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Saksonya, Thüringen, Saksonya-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig- Holstein ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerindeki aşırı sağ ve ırkçı şiddete ilişkin 2019 verilerini açıkladı.

Porath, bu eyaletlerde yaşayan halkın ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturduğuna işaret ederek "2019'da bu 8 eyalette aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen 1347 şiddet olayı kayıtlara geçti." dedi.



Aşırı sağcı şiddet olaylarının bir önceki yıla göre azaldığını ancak buna rağmen bu sayının çok yüksek seviyede olduğuna işaret eden Porath, 2019'da günde en az 5 kişinin aşırı sağcı şiddetin mağduru olduğu bilgisini paylaştı.

Porath, bu şiddet olaylarının yüzde 80'inde adam yaralama suçunun işlendiğini belirterek 2019'da Kassel ve Halle kentlerinde iki ırkçı terör saldırısında 3 kişinin öldürüldüğünü anımsattı.

Bu terör saldırılardan sonra danışma merkezlerine gelenlerin büyük korku duyduklarını ifade ettiklerini aktaran Porath, "İnsanlarda ırkçı şiddete maruz kalacaklarına ilişkin korku artıyor." diye konuştu.

Porath, Hanau kentinde bu yıl şubat ayında düzenlenen ırkçı terör eylemi gibi saldırıların bu korkuyu daha da artırdığını belirterek "İnsanlar günlük hayatta ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. Bunları danışma merkezlerinde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Irkçı saldırılardan sonra mağdurların çoğu kez yalnız bırakıldığını söyleyen Porath, devletin mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğin vurguladı.