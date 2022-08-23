Polisin yaptığı açıklamaya göre, kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaralayan şüpheli kadın yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kadın kılıç benzeri cisimle 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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