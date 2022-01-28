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Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı Brexit'ten sonra düşmeye devam ediyor - Son Dakika

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı Brexit'ten sonra düşmeye devam ediyor

28.01.2022 17:40
Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı Brexit'ten sonra düşmeye devam ediyor

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı 2021'de yüzde 2,5 düşerek, Brexit sonrası düşüşünü ikinci yıla taşıdı.

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı 2021'de yüzde 2,5 düşerek, Brexit sonrası düşüşünü ikinci yıla taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Brexit sonrası Almanya'nın İngiltere'ye ihracatına ilişkin 2021 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre 2021'de Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 düşerek 64,5 milyar avroya geriledi.

Destatis açıklamasında, söz konusu verilere yönelik, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020'de İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 15,3 düştükten sonra, Brexit'in etkileri nedeniyle 2021'de de düşmeye devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı sıralamasında İngiltere, 2020'de 5'inci sırada bulunurken, geçen yıl 8'inci sıraya geriledi. İthalatta ise 11'inci sıradan 13'üncü sıraya geriledi. Destatis, bu sıralamanın ocak-kasım dönemini kapsadığını belirtti.

2015'te Almanya'nın bu ülkeye ihracatı 89 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın geçen yıl ocak-kasım döneminde İngiltere'ye ihracatında 14 milyar avro ile motorlu taşıtlar ve parçalar önemli yer tuttu.

Brexit, AB'nin İngiltere ile ticaretini olumsuz etkiledi

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) yaptığı çalışmaya göre, Brexit, AB ile İngiltere arasındaki ticaretin azalmasına neden oldu.

2019'da yüzde 6,2 olan İngiltere'nin AB mal ihracatındaki payı 2021'de yüzde 5,2'ye düştü. Aynı zamanda, İngiltere'nin AB mal ithalatının payı ise 2021'de yüzde 3,9'dan 2,6'ya geriledi.

Ifo'nun Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brexit'in ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkisinin bir kısmının İngiltere 2020'de AB'den ayrılmadan önce gerçekleştiğini belirtti.

Flach, "Bunun nedeni, şirketler için artan belirsizlik ve 2016'daki referandumdan hemen sonra yeni ortama uyum sağlamaya başlamalarıydı." dedi.

Lisandra Flach, Brexit sonrası ek gümrük bürokrasisi ve test sertifikaları gibi ticarette yeni engellerin, AB ve İngiltere şirketleri ve özellikle KOBİ'ler için "yıkıcı" olduğunu vurguladı.

İngiltere 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında aylardır süren müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşması 29 Aralık 2020'de imzalanmıştı.

Alman iş dünyası tarafından Ocak 2021'de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın ek gümrük bürokrasisi ve lojistik sorunlara yol açtığı konusunda endişeler dile getirilmişti.

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Avrupa Birliği, England, Almanya, Brexit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı Brexit'ten sonra düşmeye devam ediyor - Son Dakika
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