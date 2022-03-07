Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı - Son Dakika
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Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı

07.03.2022 10:37
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'da aşısız insanların seyahatini kısıtlayan uygulamanın sona erdiğini hatırlatarak "Almanya'da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi Antalya.

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'da aşısız insanların seyahatini kısıtlayan uygulamanın sona erdiğini hatırlatarak "Almanya'da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi Antalya. Aşısız çocukları ile Antalya'ya gelemeyen ailelerin, bu kararla birlikte seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya'nın yıl boyunca uyguladığı ve özellikle aşısız insanların seyahatini kısıtlayan 'yüksek rizikolu ülke' uygulamasının, 3 Mart itibarıyla sonlandırıldığını kaydetti. Bu kararla, aşısız olanların sadece PCR testi yaptırarak istedikleri ülkeye seyahat edebileceklerini belirten Yavuz "Zorunlu kılınan birçok formu doldurmaktan da kurtulacaklar" dedi.

ÇOCUKLU AİLELERE TATİL FIRSATIDaha önceki uygulamanın özellikle çocuklu aileler tarafından şiddetle eleştirildiğini anlatan Yavuz "Bu karara göre 'yüksek rizikolu' ülkelerden dönen ve aşı olmamış tatilciler 5 günlük karantinaya girmek zorundaydı. Yaz aylarından beri yaklaşık 100 ülke yüksek rizikolu statüsünde tutuluyor. Böylelikle aşı olamamış veya olmak istemeyenlere seyahat imkanı engelleniyordu. Bununla beraber çocuklarının aşı sırası gelmediğinden çocuklu ailelerin tatil yapma imkanı ortadan kalkıyordu" diye konuştu.KARAR 20 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEKAlmanya'nın bu kararıyla aşısızlara koyduğu izole kararlarını tedbiri elden bırakmamak şartıyla yumuşattığını dile getiren Yavuz "John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar Alman halkının yüzde 75'i aşılandı. Aşılanmayan kesim sırası gelmeyen çocuklar ve aşı karşıtları. Mart ayı itibarıyla korona yasaklarını gevşeteceğini belirten Almanya, ilk adımı attı ve rizikolu saydığı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülkeyi, rizikosuz sınıfına aldı. Böylelikle yaklaşık 20 milyon aşısız Alman vatandaşının seyahati, yaptıracakları PCR test ile mümkün kılındı. Önemli bir kesimi çocuklardan oluşan aşısızlar böylelikle istedikleri ülkeye seyahat etme hakkına kavuştu" ifadelerini kullandı.'HER ŞEY DAHİL' SİSTEMİ ÇOCUK ODAKLI

Kararın Türkiye ve Almanların en çok tercih ettiği Antalya'ya etkisini değerlendiren Yavuz, şunları söyledi: "Almanya'da çocuklu ailelerin dünya genelinde ilk tercihi; Antalya. Yaz aylarında Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 30'unu çocuklar oluşturuyor. 2020 ve 2021 yılında karantina yaptırımından dolayı aşısız çocukları ile Antalya'ya gelemeyen ailelerin, bu kararla birlikte seyahat hesapları yeniden şekillenmeye başladı. Aileler, tatillerini genellikle çocuklarının en mutlu olacağı şekilde planlıyor. Buna göre; çocuklar için oyun alanları, çocuk büfeleri, çocuk animasyonları, geniş odalı oteller ve çocuklara uygun plajlara ve çocuklara özel indirimli fiyatlara sahip destinasyonlar öne çıkıyor. Bu özellikler de Antalya neredeyse rakipsiz. Bununla birlikte tatilde çocukların hayatını kolaylaştıran 'her şey dahil' sistemi, Antalya'da diğer ülkelerdekinden farklı olarak 'çocuk' odaklı uygulanıyor."


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Kent Konseyi, Almanya, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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