Almanya'nın mayıs ayı ihracatı AB'den gelen zayıf taleple düştü

Almanya'nın ihracatı, Avrupa Birliği'nden gelen zayıf taleple mayısta yüzde 0,5'lik düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış beklentisine karşın yüzde 0,5 azalarak 125,8 milyar avro oldu.

Mayısta ithalat yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret açığı 1 milyar avro oldu. Mayıs 2021'de söz konusu fazla 13,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11,7, ithalat da yüzde 27,8 arttı.

Almanya'da mayıs ayı ihracatının 67,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61,8 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Mayıs 2021'e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,8 azalırken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,5 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı mayısta 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 8,7 milyar avroya yükseldi. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracat yüzde 5,7 artarak 13,4 milyar avroya ulaştı.

Öte yandan, Rusya ile ticaret, bugünlerde uygulanan yaptırımların ortasında arttı. Almanya'nın Rusya'ya ihracatı mayısta yüzde 29,4 artarak 1 milyar avroya ulaştı. Rusya'ya ihracat martta yüzde 60 ve nisanda yüzde 9,9 düşüş göstermişti.

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nun (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, yüksek düzeyde belirsizlikle haziranda 4,4 puandan 3,7 puana düştü

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Lojistik sorunlar ve yüksek düzeyde belirsizlik, Alman ihracat ekonomisinin görünümünü olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.