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Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz, hükümetinin NATO'ya bağlılığını vurguladı - Son Dakika

Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz, hükümetinin NATO'ya bağlılığını vurguladı

10.12.2021 23:07
Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz, hükümetinin NATO'ya bağlılığını vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin Almanya'nın NATO'ya taahhütlerine bağlı olduğunu ve bu çerçevede ortak güvenlik için çalışacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin Almanya'nın NATO'ya taahhütlerine bağlı olduğunu ve bu çerçevede ortak güvenlik için çalışacağını söyledi.

Scholz, görevdeki 3'üncü gününde Brüksel'e düzenlediği ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, yeni hükümetin NATO'yu ve transatlantik ortaklığını çok önemsediğini belirtti. Scholz, "Herkes yeni hükümetin gündemine güven duyabilir. Ortak güvenlik için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Amerikan nükleer silahlarının Almanya'dan çekilmesi konusu

Alman bir gazetecinin "koalisyon mutabakatında NATO'nun savunma bütçesi için yüzde 2'lik hedef ve nükleer paylaşım ile ilgili açık taahhüt bulunmadığı ve Amerikan nükleer silahlarının Almanya'dan çekilmesi gerektiğini dile getiren sesler olduğu" yönündeki sorusu üzerine Scholz, şunları aktardı:

"Herkes koalisyon mutabakatından ve içerdiği dilden memnun. ???????Dolayısıyla size söz konusu belgeye daha yakından bakmanızı tavsiye ediyorum. Nükleer paylaşım konusundaki dilin, özetlediğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. Federal silahlı güçleri yeterli şekilde donatmak için elbette elimizden ne gelirse yapacağız."

NATO: Almanya'nın taahhütlerine bağlılığından memnunuz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Scholz'a hitaben, "Sizinle çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Transatlantik ittifakının sadık, kararlı ve güçlü bir destekçisi olduğunuzu biliyorum." dedi.

Stoltenberg, görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldıklarını belirterek "Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi azaltmaya ve Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın nükleer paylaşım da dahil olmak üzere NATO'ya taahhütlerine sadık kalmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bütçesine yapacağı katkılar için sabırsızlandığını kaydetti.

NATO, üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olmasını istiyor. NATO üyesi ülkelerin 2020'deki savunma harcamaları, 1,1 trilyon dolara yükselmiş, Almanya, ABD ve İngiltere'nin ardından 59 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.

Jens Stoltenberg, Brüksel, Nükleer, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın yeni Başbakanı Scholz, hükümetinin NATO'ya bağlılığını vurguladı - Son Dakika


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