Almanya Rallisi'nde zafer Tanak'ın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Almanya'da düzenlenen 10. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan 344,04 kilometre uzunluğundaki 10. mücadelesini, 3 saat 15 dakika 29.8 saniyede tamamlayan Tanak, son 5 yarışta 4'üncü zaferine ulaştı. Tanak, sezonun 5'inci, kariyerinin 11'inci galibiyetini elde etti.

Tanak'ın 20.8 saniye gerisinde Büyük Britanyalı takım arkadaşı Kris Meeke ikinci, liderin 36 saniye arkasında bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Fin Jari-Matti Latvala ise üçüncü oldu.

Puanını 205'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Estonyalı pilotu, 172 puanla Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 165 puanla son 6 yılın şampiyonu Fransız Sebastien Ogier (Citroen Total) izledi.

WRC'nin 11. ayağı, 12-15 Eylül'de Türkiye'de düzenlenecek.