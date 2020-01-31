Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü - Son Dakika

Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Diadem Cup'tan 7 birincilikle döndü.

Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Diadem Cup'tan 7 birincilikle döndü. Paşanın ritmik cimnastikçileri, kupada elde ettikleri başarının ardından Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Diadem Cup'ta sahneye çıktı. 24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve Almanya, İspanya, Rusya, İsrail, Lüksemburg ve Avusturya'dan sporcularını katıldığı kupada cimnastikçiler 7 birincilik elde etti.


Büyükler kategorisinde Kristina Ataoğlu genel tasnifte, 2006 doğumlularda Tuana Küçük ve 2007 doğumlularda İzel Nil Çetin kurdelede, 2008 doğumlularda İlay Temel ve 2009 doğumlularda Ayla Kaleli topta, 2010 doğumlularda Sesil Öztırak ise genel tasnif ve çemberde birinci oldu. Muratpaşa Belediyespor, toplamda 16 kürsü derecesi elde ederken sporcular ve teknik heyet, Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Muratpaşa, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]